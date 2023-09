Si avvicina Genoa-Napoli, le probabili formazioni. Raspadori verso la titolarità, Natan?

Si avvicina Genoa-Napoli, prima partita di Serie A per gli azzurri dopo la sosta per i match delle nazionali. Rientrano quindi tutti gli azzurri, pronti a tornare in campo con la maglia dei campioni d’Italia. Ecco le probabili formazioni:

Per il Napoli durante la sosta ha avuto un problema fisico Politano, probabilmente costretto quindi a saltare il match di sabato. Ecco i probabili 11 di mister Rudi Garcia: (4-3-3), 1 Meret; 6 Mario Rui, 5 Juan Jesus, 13 Rrahmani, 22 Di Lorenzo; 20 Zielinski, 68 Lobotka, 99 Anguissa; 77 Kvaratskhelia, 9 Osimhen, 81 Raspadori.

Sponda Genoa, la formazione scelta da Gilardino dovrebbe essere la solita: (4-2-3-1), 1 Martinez; 20 Sabelli, 13 Bani, 5 Dragusin, 22 Vasquez; 8 Strootman, 47 Badelj; 32 Frendrup, 17 Malinovskyi, 11 Gudmundsson; 9 Retegui.