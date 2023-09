Ssc Napoli – Da domani in vendita i biglietti per Napoli-Udinese, dall’11 quelli di Napoli-Fiorentina. I dettagli

La Ssc Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che saranno presto in vendita i biglietti per le partite Napoli-Udinese e Napoli-Fiorentina.

SSC Napoli comunica che:

A partire dalle ore 12:00 del 8 Settembre 2023 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Udinese , che si disputerà il 27/09/2023 h 20:45

A partire dalle ore 12:00 del 11 Settembre 2023 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Fiorentina che si disputerà l'8/10/2023 h 20:45

La vendita dei biglietti per entrambe le partite si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1 i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto ad un prezzo vantaggioso.

Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente al prezzo di 20€ e vale per tre anni, clicca qui per maggiori info.

PREZZI

I prezzi per la partita Napoli vs Udinese saranno i seguenti:

Settore Prelazione Fidelity Vendita Libera CURVE INFERIORI 14 € 20 € CURVE SUPERIORI 30 € 35 € DISTINTI INFERIORI 40 € 45 € DISTINTI SUPERIORI 50 € 60 € TRIBUNA NISIDA 65 € 75 € TRIBUNA POSILLIPO 100 € 110 €

I prezzi per la partita Napoli vs Fiorentina saranno i seguenti:

Settore Prelazione Fidelity Vendita Libera CURVE INFERIORI 20 € 25 € CURVE SUPERIORI 35 € 40 € DISTINTI INFERIORI 45 € 50 € DISTINTI SUPERIORI 70 € 80 € TRIBUNA NISIDA 85 € 95 € TRIBUNA POSILLIPO 120 € 130 €





Sia per quanto riguarda la sfida ai friulani che ai toscani, ci sarà una prima fase di vendita solo per possessori di fidelity card, ed una seconda libera.