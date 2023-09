Inzaghi: “Spalletti meritava un incarico del genere. C’è già un vice Immobile in Nazionale”

Pippo Inzaghi, ex Milan e attuale allenatore, ha rilasciato un’intervista alle pagine del Messaggero, in cui ha parlato della Nazionale e del nuovo ct Luciano Spalletti: “Spalletti è il migliore considerando che viene da uno Scudetto in una città come Napoli che non lo vincev da oltre 30 anni. Il suo è stato un anno fantastico, unico, che gli ha permesso di realizzare il sogno della Nazionale. Si meritava questo incarico e vedrete che costruirà una Nazionale forte in grado di difendere il titolo europeo e andare al prossimo Mondiale”.

Sul vice Immobile in Nazionale “Raspadori che il mister già conosce. E’ sicuramente diverso da Ciro, ma è comunque un gran giocatore. Non è un uomo d’aria di rigore ma ti permette di giocare bene dialogando con i compagni. La Nazionale con loro due può fare ottime cose”.