Infortunio Zielinski, il portavoce della Nazionale polacca smentisce: “Sciocchezze!”

Jakub Kwiatowski, portavoce della Federcalcio polacca, ha parlato a proposito delle condizioni fisiche di Piotr Zielinski al portale SportoweFakty WP. Erano girate voci di un suo infortunio, però smentite da queste parole. “Sciocchezze! Sono cose che qualcuno ha fatto uscire spiandoci. Vero che ha terminato l’allenamento prima, ma solo di qualche minuto, non mezz’ora prima. Zielinski è semplicemente giù di tono e se un atleta sente della stanchezza non ha senso correre rischi, gli si fa terminare l’allenamento in via cautelativa. Non c’è nessun infortunio, non si sottoporrà a dei test perché non sono necessari”.