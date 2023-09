Funerali di Giovanbattista Cutulo, Sosa alle istituzioni: “Bisogna fare qualcosa affinché non si ripeta questa tragedia”

Oggi si sono tenuti a Napoli i funerali del 24enne Giovanbattista Cutulo, il giovane ucciso il 31 agosto a Piazza Municipio da un 17enne dopo una lite per uno scooter non parcheggiato bene. Il Pampa Sosa, ex bomber azzurro, ha voluto mandare via Twitter un messaggio alle istituzioni: “Conosco la sorella di GiòGiò, Lululù: una ragazza con un sorriso contagioso, che purtroppo oggi aveva negli occhi solo la tristezza. Le istituzioni devono fare qualcosa, non solo parole, perchè questa atrocità non si ripeta”.