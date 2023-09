L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla permanenza in azzurro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis nonostante le offerte di altri club è riuscito a mantenere il nigeriano, ma senza ancora il rinnovo del suo contratto. Nonostante ci siano stati numerosi incontri tra il manager di Osimhen e il Napoli, non si è ancora raggiunto un accordo definitivo. Tuttavia, sembra che ci sia stata una sorta di progresso o sviluppo nella situazione, anche se non specificato nel tuo messaggio. Il 2023 è stato un anno da favola per Napoli e Osimhen come i suoi gol in una delle principali leghe europee, infatti è il solo insieme ad Harry Kane ad aver segnato 20 gol nei principali campionati europei.