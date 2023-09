Per il Napoli non sarà una passeggiata in Champions League.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Repubblica, secondo cui il girone del Napoli, tolto il Real e il suo immenso blasone, non è così scontato: Union Berlino e Braga sono due squadre ostiche da affrontare con un approccio importante e attento, onde evitare brutte sorprese. I tedeschi vengono da una bella cavalcata in Bundesliga e vogliono ancora meravigliare, questa volta in Europa.