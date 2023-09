Il Napoli vorrà entrare a far parte del Mondiale del club, competizione che partirà dal 2025 con le grandi d’Europa.

In Italia, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta, l’Inter è già qualificata, rimane un solo posto che si giocheranno Napoli e Milan nell’attuale Champions League. Per i rossoneri un girone non proprio da passerella, mentre per gli azzurri si prospetta una bella sfida con il Real per contendersi, sulla carta, il primato del girone C.