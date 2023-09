Ceferin chiude le porte ai club sauditi: “Non giocheranno in Champions. Non sono una minaccia per il calcio europeo”

Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha chiuso le porte alle squadre del campionato saudita. Il presidente della Uefa, a poche ore dalla conclusione dei sorteggi per i gironi della Champions League, ha commentato la possibilità che le squadre della Saudi Pro League possano giocare in Champions. Questo è quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport. “Solo i club europei possono prendere parte a Champions, Europa League e Conference. Non ho creduto neppure per un secondo che possa rappresentare una minaccia per le nostre competizioni. C’era stato un approccio simile della Cina e poi il calcio cinese non si è sviluppato e la Nazionale non si è qualificata per i Mondiali. Nel campionato saudita va a giocare chi è fine carriera o chi non è ambizioso. Non mi risulta che Mbappé e Haaland sognino l’Arabia”.