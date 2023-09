Lozano tornerà ufficialmente al PSV, squadra da cui proprio il Napoli l’ha prelevato.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, infatti, il calciatore ha deciso di rinunciare a parte dell’attuale ingaggio per ritornare in Olanda e dare una nuova linfa alla sua carriera: sotto il Vesuvio ha rifiutato il rinnovo e il rapporto con la società non era più lo stesso. Ora il Chucky è pronto ad una nuova avventura.