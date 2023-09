Braga, parla l’allenatore Artur Jorge: “Vogliamo giocarcela fino alla fine. Napoli? Sarà dura affrontarli”

Artur Jorge, allenatore dello Sporting Braga, ha commentato ai canali ufficiali del club il sorteggio del girone di Uefa Champions League. I portoghesi sono stati accoppiati con il Napoli, il Real Madrid e l’Union Berlino.

“Gruppo C? È un girone di Champions League. Abbiamo l’opportunità, in questo sorteggio, di metterci alla prova contro tre bellissime squadre, provenienti da campionati molto intensi. Sono squadre che ci chiederanno molto, ma abbiamo l’ambizione di essere competitivi e di giocarcela fino alla fine. Napoli? È una squadra che la scorsa stagione ha dominato la Serie A. È un gigante ed un’eccellente squadra. Ha cominciato questa stagione come aveva terminato quella precedente e sarà dura affrontare una squadra che gioca come loro. Real Madrid? Se dovessimo identificare una squadra con questa competizione, sceglieremmo loro. È la squadra più titolata, un colosso mondiale che avremo la possibilità di sfidare e avremo la sensazione di confrontarci con i migliori. Union Berlino? Li abbiamo sfidati nella scorsa Europa League. L’anno scorso ha dimostrato tutto il suo valore nelle competizioni nazionali e internazionali disputando un’ottima annata. Con certezza, secondo gli obiettivi del gruppo, corrisponderà anche ai nostri obiettivi nella competizione. Ambizioni? Dobbiamo mantenere aspettative equilibrate, nel senso di valorizzare cosa vogliamo fare. Abbiamo davanti un girone difficile, ma manteniamo le nostre ambizioni come al solito, come l’identità del Braga. Dovremo lavorare sodo per superare noi stessi”.