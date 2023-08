Krosche, ds Eintracht su Lindstrom: “Gli auguriamo il meglio a Napoli”

Il direttore sportivo dell’Eintracht Francorforte, Markus Krösche, ha parlato della cessione di Lindstrom al Napoli sul sito del club tedesco. Ecco le sue parole:

“Jesper ha avuto un ruolo importante nel nostro sviluppo positivo negli ultimi due anni. La vittoria del titolo di Europa League, il raggiungimento della finale della Coppa DFB. Ultimo ma non meno importante, molti momenti speciali in Bundesliga con l’Eintracht e viceversa. Il periodo di Jesper a Francoforte è stato caratterizzato anche da un forte sviluppo individuale, che è anche un buon esempio di come noi, come club, siamo in grado di portare giocatori di grande talento al livello successivo. Gli auguriamo il meglio per il suo futuro a Napoli”.