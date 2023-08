Alvino sicuro: “Osimhen resta, quella battuta di ADL sul cartellino…”

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del futuro di Osimhen. Ecco cosa ne pensa:

“Zero preoccupazioni per il futuro prossimo di Victor Osimhen, non ci sono offerte dell’ultimo minuto dall’Arabia che tengano. Il giocatore è sotto contratto, non è in scadenza e non ha una clausola rescissoria. Il prezzo del centravanti più forte al mondo lo stabilisce il Napoli. 200, 300 milioni di euro? Non lo so. La battuta di De Laurentiis sul duecentino è ormai acqua passata, più giorni passano e più aumenta il prezzo. E’ come una pizza nel forno che cresce, poi la farina è di prim’ordine. Una Pizza napoletanissima, top del top!”