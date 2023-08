La Serie B è subito in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Stasera sono in programma quattro partite, capolista Parma che giocherà col Pisa, mentre il Palermo giocherà sul campo della Reggiana.

In campo anche Cosenza-Modena e Ascoli-Feralpisalò

20.30 Reggiana-Palermo (Serie B) – DAZN, SKY SPORT

20.30 Pisa-Parma (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT

20.30 Cosenza-Modena (Serie B) – DAZN, SKY SPORT

20.30 Ascoli-Feralpisalò (Serie B) – DAZN, SKY SPORT