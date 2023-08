L’allenatore dell’Herta Berlino, Pal Dardai, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sul possibile arrivo di Demme al club tedesco. Queste le sue parole: “Il club non ha mai trattato Demme, non ho mai avuto contatti con lui. Se porta qui la sua esperienza è un bene, ma non ci siamo mai sentiti”.