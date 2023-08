Hirving Lozano potrebbe rivestire la maglia del PSV Eindhoven. Nelle ultime ore, infatti, si sono intensificati i contatti tra gli olandesi e il Napoli per provare a raggiungere un accordo definitivo.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il club di De Laurentiis chiede circa 15 milioni di euro per il messicano. Dal canto suo, il Chucky pretende un ingaggio non inferiore ai tre mln per i prossimi tre anni.

Tutto è ancora da definire e bisognerà attendere eventuali aggiornamenti.