Mattino – Mercato Napoli: Lo Celso di nuovo in lista, la situazione

A pochi giorni dalla fine del calciomercato, il Napoli è alle prese con la ricerca di un nuovo centrocampista che possa rinforzare la rosa.

Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione odierna de Il Mattino, pare che la società sia nuovamente interessata a Giovani Lo Celso del Tottenham. A luglio, l’entourage del giocatore confermò a Radio Punto Nuovo i contatti avuti con il club partenopeo per avviare una trattativa. Ad oggi, invece, non risulta ancora un dialogo riaperto.

Qualora gli inglesi dovessero aprire al prestito per un anno, allora in Napoli potrebbe rifarsi avanti e portare l’argentino in maglia azzurra.