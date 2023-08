Il Celta Vigo, che sta ultimando il trasferimento di Gabri Veiga al Napoli per circa 35 milioni, sta lavorando parallelamente al rafforzamento della squadra per il rush finale del mercato. La società galiziana attingerà dal calciomercato centrocampisti con caratteristiche diverse rispetto a quelle delle spagnolo classe 2002: Rafa Benitez ne ha chiesti due e il più vicino è Nemanja Maksimovic, centrocampista del Getafe. Contatti anche per Bakayoko, l’ex Napoli e Milan è attualmente svincolato.