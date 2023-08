Sempre lui, solo lui: Victor Osimhen

Il calciatore simbolo di questo Napoli, il fuoriclasse che tutti davano lontano dal Vesuvio, ha stupito non solo per la sua permanenza con questa maglia, ma per le capacità di tirar fuori il meglio di sé anno dopo anno. Che i suoi gol siano sempre spettacolari ormai non stupisce più nessuno, ma Osimhen non è solo un goleador, è un calciatore che si sacrifica, che sale insieme alla squadra, si fa trovare al posto giusto, al momento giusto.

Se un anno fa aveva migliorato il suo score e la sua tecnica, in questa stagione pare aver affinato ancor di più la tattica, con il secondo gol furbamente in linea, che ha decretato la definitiva vittoria, la prima, contro il Frosinone, il quale – comunque – non ha sfigurato. La sua doppietta lo porta al momento ad essere il capocannoniere aspettando le altre, sarà certamente l’uomo da battere, la prima punta di diamante di questa serie A.

Comincia così il suo campionato, quello più importante perché potrebbe essere l’ultimo con questa maglia. Godiamoci tutti la bellezza e la bravura di questo campione.