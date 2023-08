Garcia a Dazn: “Macchinosi nel primo tempo, Osimhen? Deve migliorare in un aspetto. Su Cajuste…”

Rudi Garcia, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria dei partenopei sul Frosinone.

“Darà maggiore libertà d’interpretazione a centrocampo? Tutti i miei centrocampisti che hanno giocato oggi hanno questa qualità di poter gestire differenti ruoli. Sono importanti queste rotazioni, anche dei tre centrocampisti. Nel primo tempo siamo stati un po’ macchinosi. Mi ha fatto piacere che non ci sia stato panico dopo lo svantaggio. Può capitare di prendere un gol, serve la consapevolezza che giocando e attaccando si può recuperare. Sono contento della doppietta di Osimhen”.

“Calciare da fuori area? Politano ha già avuto una possibilità prima del gol, poi Raspadori ne ha avuta una a sua volta. Alla prima occasione abbiamo calciato da fuori abbiamo segnato. Abbiamo i calciatori che sono in grado di tirare da fuori area, a volte può servire”.

“Osimhen? Non mi è piaciuto sul piano difensivo. Non aiutava i compagni come nelle scorse stagioni. Quando abbiamo corretto questo aspetto nel secondo tempo abbiamo aggiunto qualità. Victor può sempre segnare, perciò l’ho lasciato in campo. Sul piano offensivo sono contento, ma in quello difensivo deve migliorare. Piano psicologico? Osimhen è sempre carico quando c’è da competere, così in partita così in allenamento. Vuole sempre vincere, e questa cosa è la sua fora, non cambierà mai“.

“Cajuste è stato sfortunato sull’occasione del rigore. Se dopo tre minuti ti capita quest’occasione non è facile, ma è stato bravo a ripartire. L’ho tolto perché non volevo rischiare sui cartellini gialli, non sarebbe stato semplice giocare in 10. Lobotka è un maestro del centrocampo, ma ci servono tante doti. Ostigard è entrato bene, come centrocampista difensivo ci può aiutare. L’altro che può giocare lì è sicuramente Anguissa. Zielinski è un calciatore importantissimo, l’ho finalmente visto sorridere e ne sono contentissimo”.