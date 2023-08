Gianluca Gaetano in prestito ad un club di Serie A? Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista del Napoli potrebbe trovare poco spazio viste le gerarchie nel reparto motivo per cui, come riportato dalla testata, il suo agente Mario Giuffredi ha parlato con la società chiedendo una partenza in prestito nel caso il calciatore non dovesse avere il suo spazio, anche solo da sesto elemento del centrocampo. Al momento ci sono due possibili soluzioni: Empoli e Frosinone.