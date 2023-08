Diego Demme è prossimo ritorno in Germania. Il centrocampista del Napoli, che nell’ultiima stagione ha trovato poco spazio, è sempre più vicino all’Hertha Berlino. Il club tedesco, attualmente in Zweite Liga (Serie B tedesca), sta riuscendo a convincere l’ex Lipsia in queste ultime ore ad accettare la nuova destinazione e a lasciare il Napoli, di cui fa parte dal gennaio 2020. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.