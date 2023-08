Dazn – Veiga in panchina: Benitez ha capito che è vicino al Napoli

Ore intense di calciomercato in casa Napoli. A tenere maggiormente banco nelle ultime ore, è la questione Gabri Veiga – Napoli, che sta facendo sognare tutti i tifosi azzurri. L’approdo dello spagnolo in terra partenopea sembra essere sempre più probabile e alcuni indizi arrivano dall’ultimo match di campionato. Il talentino del Vigo, come riferisce DAZN, è partito dalla panchina: Benitez è consapevole che il giocatore è molto vicino al Napoli, dunque ha evitato cali di concentrazione per la prima sfida di campionato.