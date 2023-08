Iezzo, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Gollini ha grande qualità e quando è stato chiamato in causa ha fatto il suo. Garcia vuole portieri pronti per un tipo di gioco come quello proposto dal Napoli negli ultimi anni. Caprile? L’Empoli un banco di prova per capire se potrà reggere una piazza come Napoli. Il ragazzo ha tutte le potenzialità per diventare un giocatore di livello”.