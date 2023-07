Yann Sommer è davvero così vicino all’Inter come gli hanno scritto in mattinata i maggiori quotidiani sportivi? Secondo Sky Sport no. Per i colleghi, la trattativa tra Inter e Bayern non è ancora decollata e si cerca un accordo sulle cifre,con il club nerazzurro che sta cercando di evitare il pagamento della clausola da 6 milioni. Se entro qualche giorno i tedeschi faranno ancora muro, allora l’Inter eserciterà la clausola – che quindi non è scaduta.