Mundo Deportivo – Il Napoli in pressing al Tottenham per Lo Celso

Il Napoli fa pressione sul Tottenham per Giovani Lo Celso, giocatore argentino di ritorno dal prestito al Villareal. Secondo Mundo Deportivo, gli Spurs chiedono 25 milioni quindi il Napoli lo vorrebbe in prestito e comunque in caso di riscatto non offrirebbero non più di 15 milioni. Oltre agli azzurri e al Barcellona, ​​al giocatore interessa anche il Betis, che lo avrebbe scelto come erede di Canales. Proprio il Betis lo aveva venduto anni fa al Tottenham per 48 milioni di euro, di cui 16 per un anno, ma anche il club spagnolo non pagherà i 25 milioni richiesti dal Tottenham.