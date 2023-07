A breve Giuseppe Ambrosino sarà un nuovo calciatore del Catanzaro. Il baby talento del Napoli passerà in prestito secco alla squadra calabrese per continuare il suo percorso di crescita in Serie B. A confermarlo è il Corriere dello Sport che parla di firma sul contratto pronta ad arrivare nei prossimi giorni. Dopo Como e Cittadella adesso nel futuro dell’attaccante c’è il Catanzaro che ha dovuto superare la forte concorrenza del Parma e del Blackburn Rovers.