Sky – La Lazio pensa ancora a Zielinski: nel weekend atteso nuovo rilancio da Lotito

Piotr Zielinski è l’obiettivo numero uno della Lazio per sostituire Milinkovic Savic. Il polacco è il sogno di Sarri che vorrebbe riabbracciarlo di nuovo dopo averlo allenato prima all’Empoli e poi al Napoli. La prima offerta della Lazio di 15 milioni più bonus non ha soddisfatto ADL che l’ha rispedita al mittente. Come riportato però da Matteo Petrucci, giornalista Sky e corrispondente da Formello, nel fine settimana ci sarà un nuovo rilancio da parte di Lotito. Ci sarà un incontro per parlare dei diritti tv e sicuramente i presidenti parleranno anche del giocatore per provare a sbloccare la trattativa. Al momento le parti sono distanti ma non è da escludere che l’anno prossimo Zielinski indossi i colori biancocelesti della Lazio.