Kim è arrivato in Germania! A breve firma e annuncio del suo passaggio al Bayern

Kim Min-Jae è pronto a diventare un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da TMW, il coreano è atterrato da pochi minuti in Baviera e a breve firmerà il nuovo contratto con i tedeschi. Finisce dunque dopo una sola stagione l’avventura di Kim al Napoli, condita con la vittoria del terzo Scudetto e il premio come miglior difensore della Serie A assegnatogli dalla Lega. Si legherà al Bayern fino al 2028, portando nelle casse del Napoli una cifra vicina ai 50 milioni. Un’ottima plusvalenza per ADL che lo scarso anno lo prelevò dal Fenerbache per 20 milioni di euro.