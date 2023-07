Victor Osimhen sta per raggiungere il ritiro di Dimaro con il suo agente Roberto Calenda. Il nigeriano è pronto a tornare a lavoro e conoscere il nuovo tecnico Rudi Garcia. Sarà il terzo allenatore per Victor dopo Gattuso e Spalletti. Grande attesa per il suo arrivo in ritiro, con le parole di ADL che stanno pian piano prendendo forma: “Vedremo Osimhen con questa maglia”. A riportarlo è Gianluca di Marzio.