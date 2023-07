Corriere dello Sport – Il Napoli ha messo nel mirino Prati, i dettagli

Il Napoli è proiettato sia al presente che al futuro: il club azzurro sta puntando il 19enne della Spal Matteo Prati. Questa notizia è riportata nell’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Parlando della Spal, invece, si fa riferimento al futuro e in particolare a Matteo Prati, giovane talento di 19 anni valutato dal suo club 10 milioni: l’idea è quella di acquistarlo e successivamente girarlo in prestito al Bari. Un processo simile sta avvenendo con il portiere dell’Under 21, Elia Caprile: diventerà un giocatore del Napoli per poi essere girato in prestito all’Empoli”