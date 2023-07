A Tutela Della Maglia Del Napoli – Le magliette di allenamento della stagione 2023-24

Il portale A Tutela Della Maglia Del Napoli, uno dei principali punti di riferimento per quanto riguarda le news sulle magliette del Napoli, ha aggiunto una novità all’abbigliamento sportivo partenopeo per la stagione 2023/24. Si tratta delle nuove magliette di allenamento dei calciatori. La principale sarà in colore blu navy abbellita con dei tribali. Stessa cosa per la divisa dei portieri, che però sarà di colore arancione. La terza (presumibilmente dello staff) sarà di colore bianco e senza tribali. Tutte le divise hanno E-Bay come main sponsor Di seguito, le immagini delle magliette. Tutte le foto sono di proprietà di A Tutela Della Maglia Del Napoli.