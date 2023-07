CM.COM: “Napoli-Osimhen non ci siamo, pronta offerta del PSG”

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il Napoli sta cercando di rinnovare Osimhen, ma il PSG resta alle porte. Ecco cosa scrive:

“Si continua a trattare sia sull’ingaggio di Osimhen che sulla clausola rescissoria che il Napoli desidera che sia valida solo a partire dal 2024 per una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha ribadito all’agente di Osimhen che per questa sessione di calciomercato estivo prenderebbe in considerazione solo offerte intorno ai 200 milioni di euro. Nonostante la distanza riscontrata nell’ultimo meeting, il Napoli ha tutta la volontà di provare ad accontentare il suo giocatore simbolo con un contratto all’altezza. L’insidia più grande per gli azzurri resta il PSG che ha individuato nel nazionale nigeriano il sostituto ideale di Mbappè. Fonti francesi raccontano di un’offerta imminente da circa 120 milioni di euro: una cifra sicuramente importante ma non ancora sufficiente per far vacillare le certezze del presidente De Laurentiis”.