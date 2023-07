ADL: “Non credo che Lozano sia stupido, in ritiro capirà cosa fare”

Tra i temi più importanti toccati ieri dal Presidente De Laurentiis c’è sicuramente quello dei calciatori in scadenza. Chiaro e diretto, ADL ha detto che molti giocatori sono preda di agenti famelici e che per lui non sarebbe un problema pagarli a vuoto qualora restassero al Napoli in scadenza. Oggi all’emittente statunitense Espn, De Laurentiis ha parlato di Lozano, uno dei calciatori in scadenza: “Non credo che Lozano sia uno stupido, quando arriverà il momento di incontrare Garcia forse capirà che sarà meglio prolungare il contratto oppure andare altrove”.