Secondo quanto riportato dal CdS, c’è stato un primo sondaggio dell’Al-Nassr per Mario Rui. La squadra di Ronaldo, alla ricerca di un terzino sinistro, sta valutando diversi profili tra i quali c’è anche quello del portoghese del Napoli in scadenza nel 2025. Al momento si tratta solo di un sondaggio, ma come stanno dimostrando in questo periodo gli arabi, quando vogliono qualcuno lo prendono quasi sempre. Anche Zielinski è finito nel mirino di un club saudita, pronto a ricoprirlo d’oro.