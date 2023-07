Criscitiello: “Giuntoli sta facendo una carriera pazzesca, la Juve può sfruttare la Conference”

Michele Criscitiello ha rilasciato alcune dichiarazioni sul trasferimento di Cristiano Giuntoli alla Juventus:

“Giuntoli lo conosco, lo abbiamo avuto anche come ospite. Lui è uno vero, un toscano buono e genuino. Credo che abbia raggiunto l’apice della sua carriera. Sta facendo una carriera pazzesca. Adesso arriva alla Juventus, dove ha trasmesso sicurezza. Ora si apre un altro ciclo, credo che potrà fare molto bene, non parlerà tanto durante la stagione e farà molti fatti. Alla Juve lavorerà bene, bisogna capire la posizione di Max Allegri. Arriva nel momento giusto. L’obiettivo è vincere il campionato ma ci sono tante squadre competitive in Serie A. L’arma vincente della Juve potrebbe essere il fatto che non partecipa alle coppe europee e dunque avrà meno partite da giocare”.