CdS – Il Napoli su Kilman per il dopo Kim. Ecco quanta distanza c’è tra le parti

Il club di De Laurentiis è alle prese con la ricerca del sostituto di Kim Min-jae, ormai giocatore del Bayerno Monaco. Tra i nomi usciti fuori finora, quello di Max Kilman è il più gettonato.

Il giocatore del Wolverhampton, infatti, è in cima alla lista delle preferenze della società azzurra e, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare ci siano stati dei contatti con il management del calciatore per discutere in merito a una possibile trattativa.

Dal canto suo, la società inglese non ha tutta queste necessità di vendere, ma cederebbe il difensore soltanto in caso di offerta irrinunciabile. Qualora il Napoli dovesse presentarla, si potrà parlare di trattativa aperta.