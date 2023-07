Osimhen: “Napoli-Roma? Mourinho mi disse una cosa. È stato fantastico”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è stato intervistato da Soccernet.ng, dove ha svelato un retroscena riguardo Napoli-Roma e all’allenatore dei giallorossi: José Mourinho.

“In quella partita mi infortunai al polso, venni calpestato e rimasi a terra. Mourinho venne da me e mi disse <<Bel gol, ma non farlo. Non provare a tuffarti. Continua a giocare così, sei sulla giusta strada>>. Gli ho detto che non ho simulato quell’infortunio, ma che ero stato spinto e gli ho mostrato la mano fasciata. Lui mi rispose <<Vai avanti>>. Ricevere questo genere di complimento da Mourinho, nel bel mezzo di una gara, è stata per me un’emozione incredibile. Credimi, è un’emozione incredibile. Sentirselo dire da qualcuno di questo tipo, il migliore al mondo se non mi sbaglio, è benzina per andare avanti. Disse che posso diventare come Drogba? Penso che ogni attaccante, specie se giovane, se ha l’opportunità di giocare sotto Mourinho può solo migliorare, lui che ha formato attaccanti di livello mondiale. Drogba ha giocato con lui, e sappiamo in che bestia l’ha trasformato. Per me è un privilegio che Mourinho mi abbia parlato nel corso di una partita e mi abbia fatto questo enorme complimento”.