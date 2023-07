Bianchi: “Non sarà semplice confermare lo scudetto, ci sono delle problematiche da sostenere”

Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Non sarà semplice confermare lo scudetto appena conquistato. È difficile per chi non è abituato a vincere continuare sulla scia dell’annata vincente. Riuscire a mantenersi non è agevole, ci sono numerose problematiche differenti da sostenere. Per chi è abituato a vincere è diverso. La sorpresa negativa è che alcuni protagonisti del successo dei partenopei sono andati via. Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli hanno preso strade diverse. È un fatto inedito. Non credo che il problema stia nel fatto che Aurelio De Laurentiis sopravvalutasse le qualità del suo Napoli. Secondo il patron i partenopei sono competitivi per la vittoria della Champions League mentre per allenatore e Direttore Sportivo la squadra non è così forte? No, mi sembra un discorso troppo semplicistico. I motivi saranno altri e ben più complessi, ma la verità la conoscono solo i diretti interessati”.