Repubblica – Napoli cerca un difensore, due profili costano troppo

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Napoli continua a monitorare la situazione difensori dopo la partenza di Kim per Monaco. La priorità assoluta di ADL in questo momento è quella di regalare a Rudi Garcia un degno sostituto del coreano in tempi brevi. In cima alla lista c’è Kilman del Wolverhampton, ma la sua valutazione di 40 milioni sta frenando la trattativa. Stessa cifra richiesta dalla Real Sociedad per Le Normand, altro nome che il Napoli segue molto da vicino ma lontano dalle cifre che il Presidente intende spendere per un difensore.