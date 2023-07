KKN – Non solo Maxime Lopez, il Napoli accelera per un altro centrocampista

E’ un Napoli molto attivo sul mercato quello che traspare dalle notizie che arrivano oggi da Radio Kiss Kiss Napoli. Durante la trasmissione Radio Goal, infatti, Valter De Maggio ha annunciato che ben presto il Napoli chiuderà per Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo. Un colpo ideale per permettere di far rifiatare l’onnipresente Lobotka. Non solo: secondo il giornalista il Napoli potrebbe accelerare anche per l’acquisto di Lazar Samardzic: “Non solo Maxime Lopez, sembrerebbe che il Napoli stia accelerando per Samardzic dell’Udinese che è seguito da tempo dal club azzurro”, ha spiegato De Maggio.