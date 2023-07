Il Mattino – “Se resti possiamo vincere la Champions”, la videochiamata per convincere Osimhen a restare

Il discorso del prolungamento di contratto di Victor Osimhen resta ancora in sospeso. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis e trattenere il suo gioiellino a Napoli per almeno un anno. Il patron non lo lascerà partire per meno di 180 milioni. Attualmente, il capocannoniere della Serie A si trova in Nigeria, dove nella sua città natale ha incontrato vecchi amici e addirittura la sua maestra di scuola elementare, colei che ha detto a suo padre di credere in Victor: un giorno sarebbe diventato calciatore. Dal paese africano, Osimhen ha dimostrato di non dimenticare l’ultima straordinaria stagione a Napoli pubblicando uno scatto con la maglia di Maradona con lo scudetto. Inoltre, non smette di sentirsi con gli amici napoletani.

Secondo quanto rivelato da Il Mattino, infatti, pare che gli amici all’ombra del Vesuvio gli chiedano di restare. Tra le frasi più gettonate c’è “Con te possiamo vincere ancora”, ma quella più clamorosa è sicuramente “Se resti possiamo vincere la Champions”. Frasi che provano, almeno con il cuore, a pareggiare le incredibili offerte di Bayern, Real Madrid o Psg. Victor Osimhen, sottolinea il quotidiano napoletano, non smette di pensare a queste frasi: nei suoi occhi ci sono ancora le immagini della vittoria dello scudetto e in cuor suo immagina già cosa possa accadere in caso di Champions.