Il Napoli, sul mercato, cercherà un vice Lobotka da affiancare al grande regista slovacco, in quanto Demme andrà via e chiaramente sarebbe insostenibile avere il solo Lobo per 60 partite.

Per questo motivo, il Napoli sonda diversi profili, tra cui anche Maxime Lopez, giocatore e regista del Sassuolo, che piace e anche tanto a Rudi Garcia, che lo fece esordire a Marsiglia.

L’ad del Sassuolo, Carnevali, ha fatto il punto sul suo futuro:

“Maxime Lopez è stato richiesto anche dal Napoli, piace a tante squadre: uno dei giocatori più forti in rosa, vediamo se riusciamo ad accontentare il ragazzo che ha ambizioni importanti”.