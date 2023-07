CdS – Resta in piedi l’ipotesi scambio Tousart-Demme. Il club tedesco non è convinto della richiesta di De Laurentiis

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli sta valutando la possibilità di prendere in prestito Lucas Tousart, centrocampista francese di 26 anni già allenato da Garcia a Lione. In cambio il club azzurro venderebbe definitivamenete Diego Demme, 31 anni, il quale è stato oscurato da Lobotka e cerca nuove opportunità. Da ricordare che il contratto del tedesco scade nel 2024. L’Hertha Berlino però non è convinto dalla proposta di Aurelio De Laurentiis, ma continua a mantenere aperti i dialoghi con il patron azzurro.