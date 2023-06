Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato alcune parole alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: “Se fossi una squadra di Serie A che punta a vincere, investirei sui giovani: hanno entusiasmo, sono disponibili e ben educati. Milan e Napoli hanno vinto lo scudetto perché giocavano meglio degli altri, anche non avendo fuoriclasse in squadra”.