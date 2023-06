Ranking Fifa, l’Italia di Roberto Mancini resta all’ottavo posto

È stato aggiornato il Ranking Fifa, la speciale classifica in cui vengono calcolati i risultati ottenuti dalle varie Nazionali. L’Italia di Roberto Mancini resta salda all’ottavo posto. Al primo posto persiste l’Argentina, vincitrice dell’ultimo Mondiale, seguita dalla Francia e dal Brasile. In quarta posizione, l’Inghilterra ha scavalcato il Belgio, così come due caselle dietro la Croazia ha superato l’Olanda. Staccate al nono e al decimo posto Portogallo e Spagna. Di seguito, la top 10.

1) Argentina 2) Francia 3) Brasile 4) Inghilterra 5) Belgio 6) Croazia 7) Olanda 8) ITALIA 9) Portogallo 10) Spagna