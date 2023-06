Tmw – Spalletti è intenzionato a mantenere la parola data ad ADL: in panchina solo dal 2024

Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, è intenzionato a mantenere la parola data al presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis e a trascorrere un anno sabbatico. Il mister ha tante richieste, ma nessuna di queste è in grado di farlo smuovere. Su tutte, la proposta dell’Al Nassr, che potrebbe ricoprirlo d’oro. L’idea di Spalletti però, è quella di rimanere fermo dopo le due brillanti stagioni trascorse all’ombra del Vesuvio, per poi intavolare eventuali trattative nel 2024: a gennaio o nella prossima estate. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.