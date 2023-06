Dalla Germania – Kim è del Bayern Monaco! Ecco cosa manca per la firma

La storia tra il Napoli e Kim Min-Jae è ormai giunta ai titoli di coda. Appena finirà l’addestramento, il calciatore si trasferirà al Bayern Monaco per una cifra vicina ai 50 milioni. Il quotidiano tedesco Bild svela alcuni dettagli della trattativa che va avanti ormai da alcune settimane. L’accordo è stato definitivamente raggiunto la scorsa settimana, dal direttore tecnico dei bavaresi, Marco Neppe, che è volato a Lisbona per parlare con l’agente del calciatore e chiudere l’operazione. Kim Firmerà un contratto fino al 2028 con un sostanziale aumento dell’ingaggio, ma per farlo mancano ancora due passaggi. Il coreano deve prima concludere la leva militare e il Bayern cedere Hernandez al Psq, anche qui questione di giorni.