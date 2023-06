Frangiamone: “Osimhen può essere venduto anche a più di 200 milioni di euro”

Fulvio Frangiamone, agente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Le big che inseguono il Napoli? Ho la sensazione che questo non sarà un mercato ricchissimo, quindi tante squadre stanno in stand-by perché prima di prendere impegni con i giocatori devono reperire risorse economiche. Sicuramente l’Inter dovrà fare qualche investimento. Dovranno risolvere il problema dell’attaccante. Osimhen? Per me è un calciatore incredibile. Fa reparto da solo, risolve le partite da solo creando un gol all’improvviso che nessuno si aspetta anticipando l’avversario. Anche a più di 200 milioni di euro può essere venduto. È cresciuto tanto e ha ampi margini di crescita. Spero che i dirigenti calcistici non la pensino come noi e lo lascino un altro anno a Napoli. Le parole di Koulibaly fanno riflettere perché si è pentito di lasciare Napoli. Vanno per tanti soldi in Arabia Saudita, ma giocatori come Ronaldo e Benzema che bisogno hanno. Questi soldi degli arabi li rifiuterei fossi in questo grandi campioni. Non mi piacciono queste esperienze esplorative in Cina e in Arabia Saudita. Anche Garcia avrebbe dovuto rifiutare perché avrebbe potuto allenare in qualche altro campionato”.

“Garcia come sostituto di Spalletti? Indubbiamente quello che ha fatto Spalletti a Napoli è un’impresa eccezionale e sono d’accordo con la sua scelta. Un nuovo allenatore trova una squadra già costruita bene e con dei meccanismi che funzionano. Con uno scouting che è capace di oleare i meccanismi giusti, sicuramente arriverà un degno sostituto di Kim. Sulla scelta di Garcia sono d’accordo perché è un allenatore di campo che cerca di lavorare tutti i giorni e mi auguro dia un’impronta offensiva e mantenga questo impianto di gioco che ci ha dato grandi soddisfazioni. Chiesa al Napoli? Qualche anno fa era un nome interessante perché era una grossa scelta e lo vedevo con grande entusiasmo e voglia. Un giocatore così farebbe comodo al Napoli, ma credo non vada su un profilo di questo tipo. Prenderà un giocatore più giovane e che chieda meno di ingaggio”.

“De Laurentiis il più illuminato di tutta la Serie A? Non ci sono dubbi. Sono stato molto scettico e ancora oggi su tante uscite spregiudicate che fa mi ha lasciato perplesso. Però con il senno di poi avendolo osservato in questi anni, il Napoli è una società seria, si qualifica in Champions League, è la più solida in Serie A e dà soddisfazione ai tifosi. Devo dire che mi sono ricreduto. De Laurentiis è riuscito a dare continuità nel tempo s creare solidità. Se si riconferma ancora, a quel punto dobbiamo riconoscere che ci vorrebbero 20 De Laurentiis in ogni squadra di calcio per far diventare il nostro campionato ancora più bello. Il modus operandi di De Laurentiis è stato produttivo, i tifosi sanno che l’anno prossimo il Napoli avrà grandi giocatori”.