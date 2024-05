Simeone alla Lazio? Il punto della Gazzetta dello Sport

Emergenza centravanti nella capitale. La Lazio non può più contare su Ciro Immobile. L’attaccante di Torre Annunziata è con le valigie pronte e, anche se dovesse restare, non può più garantire le prestazioni e i gol di un tempo. La permanenza di Castellanos non basta: Lotito dovrà mettere mano al portafoglio. Sul taccuino di Fabiani c’è Fotis Ioannidis, attaccante del Panathinaikos capace di segnare 23 gol in 43 partite a 24 anni. Su di lui ci sono altre squadre e il prezzo è di circa 15 milioni di euro.

L’alternativa è Giovanni Simeone. L’argentino è stato protagonista del Napoli dello scudetto, ma quest’anno il suo contributo è stato davvero minimo. ADL spara alto. Da non sottovalutare comunque la presenza di Igor Tudor sulla panchina bianconceleste. A Verona, con lui in panchina, Simeone ha dimostrato un buon feeling segnando 17 gol nella stagione 2021/2022. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.